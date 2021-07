Der Augusteffekt im T-Bond

Anzeige / Werbung Der August ist der beste Monat im US-Anleihenmarkt Die Anleihenmärkte sind speziell in der Zeit stark, in der Aktien im langfristigen Durchschnitt eher unstete Verläufe haben, nämlich zwischen Mai und September. Der saisonale Chart illustriert das. Unser Vorstellungsvermögen hinsichtlich weiter steigender Anleihenkurse (was fallende Zinsen/Renditen implizieren würde) ist sicher begrenzt. Doch dachte vor einigen Jahren auch nahezu jeder, der Bund Future könne niemals über 160 ansteigen, weil dies Zinsen von Null bedeuten würde. Wir sind seit Jahren nie mehr unter 160 gewesen im Bund Future. Der Trade versucht die typische August-Stärke auszunutzen und ist kein episch langes Investment. Zudem ist der Anleihenmarkt typischerweise zum letzten Handelstag des Monats stark, weshalb bereits heute ein Einstieg sinnvoll erscheint. Die Tradingchance kann unter anderem mit folgendem Produkt von MORGAN STANLEY umgesetzt werden: Typ: T-Bond Long

WKN: MA3V9R

Einstieg: Market/Billigst (heute)

Basis: 150,4468

Ausstieg: Ende August Enthaltene Werte: US12573H2601

