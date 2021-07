Es herrscht eine Bitcoin-Knappheit an den Börsen! Nach bärischen Momenten am Markt, kehren institutionelle Investoren in den Krypto-Space zurück. Am 28. Juli 2021 wurden rund 2,8 Mrd. USD in Bitcoin von Kryptobörsen abgezogen. Trotzdem herrscht eine gesteigerte Nachfrage nach BTC - auch zu höheren Preisen. Der Saldo der Bitcoin-Börsen fiel laut dem Blockchain-Datenanbieter Glassnode um 70.328 BTC. Diese Summe kann man als den bedeutendsten Nettoabfluss (engl. net exchange outflow) von den Kryptobörsen seit November 2020 bezeichnen. Da ein Abfluss der Bitcoin von den Börsen weg einer faktischen Reduzierung des zur Verfügung stehenden Angebots gleicht, lässt sich eine solche Beobachtung als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...