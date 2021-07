Noch deutlicher als die Verkäufe verbesserte sich der Gewinn. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlicher als noch im März.Der Umsatz erhöhte sich um 14,9 Prozent auf 623,1 Millionen Franken, wie Forbo am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen entsprach dies einem Plus von 14,3 Prozent. Der positive Trend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...