DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Fanuc und Fujitsu nach Zahlen sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Zum Wochenausklang stehen die Börsenampeln an den Aktienmärkten in Ostasien auf rot. Für Kaufzurückhaltung sorge das am Vortag berichtete und deutlich unter der Erwartung gebliebene Wirtschaftswachstum in den USA, berichten Händler. In Tokio kommt als Belastungsfaktor hinzu, dass in Japan Berichten zufolge über eine Ausweitung der Lockdown-Maßnahmen wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie auf weitere Teile des Landes nachgedacht wird. Bislang gelten diese nur für Tokio und Okinawa. An den chinesischen Börsen dürfte auch eine technische Gegenreaktion nach den sehr starken Gewinnen der beiden Vortage eine Rolle spielen.

Der Tokioter Nikkei-Index verliert 1,6 Prozent auf 27.230 Punkte. Er wird zusätzlich belastet von der breiten Dollarschwäche, der damit auf das enttäuschend ausgefallene US-BIP reagiert. In Seoul (-1,1%) ist von nachlassender Begeisterung über die Quartalsergebnisse die Rede, nachdem die meisten großen Unternehmen mittlerweile berichtet haben.

Unter den Einzelwerten geben in Hongkong (HSI -2,1%) wie an den Tagen zuvor die volatilen Technologieschwergewichte den Takt vor, diesmal wieder nach unten. Meituan, Alibaba und Tencent verlieren zwischen rund 3 und 8 Prozent. Dazu heißt es, das Investorenvertrauen sei noch nicht vollständig wieder hergestellt, nachdem Peking am Vortag versucht hatte, die Gemüter nach den jüngsten regulatorischen Verschärfungen für einige Unternehmen zu beruhigen.

Ping An Securities spricht in Schanghai (-0,5%) vom Eintritt des chinesischen Marktes in eine Anpassungsphase, wobei es staatlicherseits aber grundsätzlich Unterstützung für den Markt gebe.

Der Kurs des Batterieherstellers CATL liegt 0,8 Prozent höher. Das Unternehmen will nun versuchen, Batterien für Fahrzeuge kostengünstiger auf Basis von Natriumionen herstellen.

Bei den Einzelwerten machen ansonsten Quartalszahlen die Kurse. In Seoul geben LG Electronics nach einem unter den Erwartungen gebliebenen Nettogewinn um 2 Prozent nach.

In Tokio haben unter anderem Kyocera (-2,3%), Konica (-4,3%), Fanuc (-5,9%), Fujitsu (-9,2%), Daiichi Sankyo (-2,7%), Mitsui O S K Lines (+8,7%), Astellas Pharma (-6,0%), Daiwa Securities(+0,2%) und Panasonic (-2,7%) berichtet. Denso(+2,9%) hat den Ausblick angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.418,70 +0,0% +12,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.344,69 -1,6% +1,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.208,22 -1,1% +11,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.393,41 -0,5% -2,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.762,02 -2,1% -6,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.180,70 +0,0% +10,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.503,74 -0,6% -7,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1879 -0,1% 1,1888 1,1868 -2,7% EUR/JPY 130,08 -0,0% 130,12 130,36 +3,2% EUR/GBP 0,8517 +0,0% 0,8516 0,8509 -4,6% GBP/USD 1,3948 -0,1% 1,3961 1,3949 +2,0% USD/JPY 109,51 +0,0% 109,50 109,83 +6,1% USD/KRW 1149,16 +0,5% 1143,36 1146,14 +5,8% USD/CNY 6,4600 +0,1% 6,4564 6,4676 -1,0% USD/CNH 6,4619 +0,1% 6,4577 6,4686 -0,6% USD/HKD 7,7753 +0,1% 7,7704 7,7758 +0,3% AUD/USD 0,7389 -0,1% 0,7396 0,7395 -4,1% NZD/USD 0,7004 -0,1% 0,7011 0,6983 -2,5% Bitcoin BTC/USD 39.860,01 +0,8% 39.543,76 40.046,51 +37,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,19 73,62 -0,6% -0,43 +51,9% Brent/ICE 75,65 76,05 -0,5% -0,40 +48,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.827,23 1.828,23 -0,1% -1,00 -3,7% Silber (Spot) 25,57 25,58 -0,0% -0,00 -3,1% Platin (Spot) 1.055,40 1.064,30 -0,8% -8,90 -1,4% Kupfer-Future 4,51 4,52 -0,4% -0,02 +27,8%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2021 00:49 ET (04:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.