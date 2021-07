Der DAX dürfte mit roten Vorzeichen in den letzten Handelstag der Woche starten. Mit 15.659 Punkten war der heimische Leitindex gestern noch nahe an sein Rekordhoch herangerückt. Schwachen Vorgaben kommen vor allem aus Asien und von Amazon. Gestern hielten überwiegend positiv aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen den deutschen Aktienmarkt noch in der Spur. Der DAX dürfte am Freitag zunächst wieder unter die 50-Tage-Durchschnittslinie rutschen, die aktuell bei 15.575 Punkten liegt. Sie gilt ...

