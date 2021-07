EML schließt Partnerschaft mit Mastercard zur Durchführung eines groß angelegten Steueranreizprogramms im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zugunsten der Menschen in Nordirland.

EML Payments (ASX: EML) (S&P/ASX 200) ist der glückliche Gewinner einer Ausschreibung zur Ausgabe einer wirtschaftlichen Förderung in Höhe von 273 Millionen australischer Dollar für Einwohner Nordirlands durch Prepaid-Karten von Mastercard. Das neue High Street Scheme (HSS) wird jeder Person mit Wohnsitz in Nordirland, die über 18 Jahre alt ist, eine Prepaid-Karte im Wert von 100 Pfund aushändigen, mit der in lokalen Geschäften eingekauft werden kann. Dieses Programm folgt auf die innovative, erstklassige auf Karten basierende Anreizlösung, die EML und Mastercard für die Regierung von Jersey 2020 entwickelt haben.

Pictured in Carrickfergus, County Antrim: Far left, Lee Britton, CEO Europe at EML, centre with card, Gordon Lyons, Northern Ireland's Minister for the Economy, and second from right, Sarah Cunningham, Vice President and Lead at Mastercard's Dublin Technology Hub. (Photo: Business Wire)