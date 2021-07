Berlin (ots) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bärbel Bas, hält mehr Aufklärung über die Impfung gegen das Corona-Virus für nötig.Gerade in sozialen Medien kursierten viele Falschmeldungen, sagte Bas am Freitag im Inforadio vom rbb. Gerade junge Menschen ließen sich dadurch verunsichern. Sie werde häufig gefragt, ob das tatsächlich wahr sei, was in diesen Fake-News-Videos behauptet werde.Bas, die auch Mitglied im Gesundheitsausschuss ist, warb für die Impfung: "Es ist etwas, wo ich eine Solidarität der Gesellschaft gegenüber üben als auch mich selber schützen kann."Zur Diskussion über Veranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene sagte Bas: "Ich glaube, dass das im Herbst so sein wird, dass viele sagen, bevor ich hier den Laden schließe, lasse ich halt nur Genesene und Geimpfte rein, weil mir dieser Test einfach zu unsicher ist." Man könne es privaten Veranstaltern nicht verbieten, so zu handeln.Das Interview können Sie hier nachhören: Brandenburg wirbt mit neuer Kampagne fürs Impfen | Inforadio (https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202107/30/595251.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4981679