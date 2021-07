Das hin und her im Dax geht auch in dieser Woche weiter. Die Richtungssuche ist somit noch nicht abgeschlossen. Doch auf Grund der guten Berichtssaison und der weiterhin lockeren Geldpolitik könnte sich das bald ändern. Denn ein nachhaltig positives Sentiment spricht klar für steigende Notierungen. Was das für den DAX heißt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von "Tickmil's täglichen Tradingideen". Aus der bullischen Flagge in einen Aufwärtstrend ...

