DJ Weltweiter Smartphone-Markt wächst im 2. Quartal um 13,2 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufschwung am Smartphone-Markt hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC stieg das Gesamtverkaufsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 Prozent und übertraf damit die IDC-Prognose von 12,5 Prozent Wachstum leicht. Nach den vorläufigen Daten lieferten die Smartphone-Hersteller in diesem Quartal insgesamt 313,2 Millionen Geräte aus, was laut IDC ein weiterer Beleg dafür ist, dass sich dieser Markt auf dem Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum befindet.

Alle Regionen trugen zum Wachstum bei, mit Ausnahme von China. Dort machten sich fehlende hochpreisige Flaggschiffprodukte neben einer unerwartet schwachen Nachfrage bemerkbar. Der Absatz ging dort um 10 Prozent zurück.

July 30, 2021 03:38 ET (07:38 GMT)

