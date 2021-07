NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen für das zweite Quartal von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chiphersteller habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte es 2022 besser laufen als am Markt gemeinhin erwartet. Wichtig sei dabei aber die Frage, ob die Produktionskapazitäten ausreichten, um die Nachfrage zu bedienen zu können./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 21:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

STMICROELECTRONICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de