Die Inflation im Euro-Raum hat im Juli deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Verbraucherpreise stiegen binnen Jahresfrist um 2,2 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Herbst 2018. Volkswirte hatten ein Plus von 2,0 Prozent erwartet.

