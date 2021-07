Amazon hat mit den jüngsten Quartalszahlen enttäuscht und nach Handelsschluss in New York die Quittung dafür erhalten. In einer ersten Reaktion fiel der Aktienkurs um 7,5 Prozent und damit so stark, wie schon lange nicht mehr. Normalerweise sollte sich die Aktie jedoch vom ersten Schock erholen können und den Tag etwas höher beenden. Mit etwas Spielgeld spekuliert man auf eine kleinen Rebound der Aktie.

