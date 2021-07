Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt ist es weiterhin ruhig und es ist auch nichts angekündigt, berichten die Analysten der Helaba.Ob sich das Geschäft belebe, nachdem die EZB in der letzten Woche und die FED am Mittwoch ihre geldpolitischen Beschlüsse bekannt gegeben hätten, bleibe abzuwarten. Aufgrund der Sommerpause werde es allenfalls zu vereinzelten Emissionen kommen. ...

