FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1740 (1720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 8400 (6000) PENCE - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4000 (3940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 910 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2260 (2145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2390 (2235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3675 (3550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3920 (3645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3700 (3540) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1100 (930) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 27 (26) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1720 (1570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 1500 (1200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3950 (3700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') TARGET 8025(7150)P - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3700 (3600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PT TO 1035 (890) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 57 (56) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1770 (1620) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5790 (6310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4200 (3800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2050 (1775) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2300 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 720 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1579 (1542) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 550 (510) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 875 (660) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 1480 (1200) PENCE - 'BUY' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RIO TINTO TO 7440 (6850) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2260 (2200) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 660 (614) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2040 (1940) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

