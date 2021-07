Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Dies geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit hervor, der gestern in Nürnberg vorgestellt wurde."Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind trotz Beginn der Sommerpause weiter kräftig gesunken. Das Wachstum der Beschäftigung hält an. Und die Unternehmen suchen vermehrt nach neuem Personal.", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...