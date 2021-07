DJ Linde erhöht nach starken Quartal erneut den Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der weltgrößte Gasekonzern Linde hat im zweiten Jahresviertel dank eines Volumenwachstums und einer starken Entwicklung in seinem Amerika-Geschäft die Erwartungen übertroffen und erhöht abermals seine Jahresprognose. Für 2021 rechnet Linde nun mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie in der Spanne von 10,10 bis 10,30 US-Dollar, das wäre ein Wachstum von 38 bis 40 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 und 23 bis 25 Prozent besser als im Vorjahr. Vorher hatte Linde einen bereinigten Gewinn von 9,60 bis 9,80 Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar zu und das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 42 Prozent auf 2,70 Dollar. Das war besser als die Analysten nach einem Factset-Konsens erwartet hatten. Beim Umsatz lag die Prognose bei 7,38 Milliarden Dollar und je Anteilsschein schätzten die Beobachter verwässert 2,53 Dollar.

Die bereinigte operative Marge verbesserte Linde um 350 Basispunkte auf 24,2 Prozent. Linde ist unter der Führung von CEO Steve Angel zur Gewinnmaschine geworden, denn er trimmt den Konzern nach dem Zusammenschluss mit Praxair strikt auf Profitabilität. Dank der breiten Aufstellung und der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells konnte der Manager Linde souverän durch die Covid-19-Pandemie steuern. Zudem profitiert Linde davon, dass es mit seiner Stellung als Weltmarktführer in einem Oligopol mit nur drei globalen Anbietern - die beiden anderen Wettbewerber sind Air Liquide und Air Products - auch in schweren Zeiten Preiserhöhungen durchdrücken kann.

July 30, 2021

