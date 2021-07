Tokio - Alexander Zverev hat im olympischen Tennis-Halbfinale in Tokio Novak Djokovic besiegt und damit eine Silber-Medaille schon sicher. Der Hamburger setzte sich am Freitag mit 1:6, 6:3 und 6:1 gegen den Weltranglistenersten aus Serbien durch.



Das Endspiel findet am Sonntag statt, dann trifft der 24-jährige Zverev auf den 25-jährigen Russen Karen Chatschanow.

