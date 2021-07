Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die wichtigste Botschaft der US-Notenbank-Sitzung vom Juli ist, dass sich die FED weiterhin auf ein Tapering zubewegt, so Willem Verhagen, Senior Economist bei NN Investment Partners.Hierbei sei ein schrittweises und vorhersehbares Vorgehen für die FED wichtig, um eine Wiederholung des "Taper Tantrum" von 2013 zu vermeiden. Letzteres sei durch eine hawkische Neubeurteilung der Reaktionsfunktion der FED durch den Markt ausgelöst worden. Das Risiko, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt geschehe, sei deutlich geringer, da sich die FED in ihren Zinsempfehlungen klarer dazu verpflichte, die Zinsen länger niedrig zu halten. Und dennoch bestehe die Möglichkeit, dass der Markt das Gefühl habe, die FED würde diese Zusage brechen, was die Zentralbank vermeiden möchte. Die FED habe vor allem betont, dass die Wirtschaft Fortschritte bei der Erreichung der FED-Ziele gemacht habe und dass die Zentralbank dies in den kommenden Monaten weiter bewerten werde. Diese Formulierung deute darauf hin, dass eine Ankündigung einer Zinsanpassung nicht schon im September erfolgen werde, sondern eher im November oder Dezember. ...

