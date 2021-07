FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach einer Anhebung des Jahresausblicks durch den Versorger auf "Halten" mit einem fairen Wert von 33,50 Euro belassen. Die Nachricht sei nach einigen Nackenschlägen wie etwa die Kältewelle in Texas oder die Flutkatastrophe hierzulande positiv zu werden schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Qualität der Prognoseanhebung aber sei wegen des naturgemäß äußerst volatilen und von Marktpreisbewegungen abhängigen Energiehandels als niedrig einzuschätzen./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 10:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 11:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

