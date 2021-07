Berlin - Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund begrüßt die Testpflicht für Reiserückkehrer, die ab dem 1. August gelten soll, hält die Einführung aber für zu spät. "Es ist richtig, dass wir eine Testpflicht haben", sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Sendern RTL und ntv.



"Ich hätte sie gerne vier Wochen früher gehabt, denn die Sommerferien sind ja in einigen Bundesländern schon bald zu Ende." Zehn Prozent der Infizierten seien Reiserückkehrer. "Gerade in Urlaubssituationen sind die Menschen noch sorgloser, haben mit vielen anderen Menschen Kontakt", so Johna. Die Testpflicht führe nicht dazu, die vierte Welle zu stoppen, man könne sie mit der Testpflicht "allenfalls drosseln".

