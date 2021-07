Volkswagen erwartet für seine Kernmarke mit Blick auf die Versorgung mit Halbleiter-Chips ein "herausforderndes drittes Quartal".VW-Marken-Finanzchef Alexander Seitz bestätigte auf Basis der ersten sechs Monate aber die Prognose für den Volumenhersteller. Es gebe auch erste Zeichen einer Entspannung in der Lieferkette für Chips.Mit der Marke VW will der Konzern in diesem Jahr eine operative Umsatzrendite zwischen 3 und 4 Prozent erreichen. Bis 2023 soll die operative Marge auf ...

