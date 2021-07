Das Update fügt das Mega-Burning-Event von Angelic Buster, ein neues Charakterwachstums-Event und besondere Belohnungen hinzu

MapleStory M, das kostenlos spielbare mobile MMORPG für iOS und Android, setzt seine Feier zum dritten Geburtstag mit der Einführung von Angelic Buster und einer Vielzahl von Events für Spieler fort.

Angelic Buster wurde als in Ungnade gefallene Nova ohne Schwanz oder Magie geboren und erbte die Kräfte von Eskalade, einem uralten Drachen, der in einem uralten Relikt des Pantheons lebt. Angelic Buster ist mit einer drachenförmigen Armkanone, bekannt als Soul Shooter, ausgestattet und kann somit mit Leichtigkeit feindliche Angriffswellen sprengen. In ihrem zweiten Slot hält diese Nova-Piratin die Macht von Eskalade in einem speziellen Ring, dem sogenannten Soul Ring, fest, der sie in Angelic Buster verwandelt und es ihr ermöglicht, ihre besonderen Fähigkeiten einzusetzen. Neue Charaktere zwischen Level 3 und 120 können jedes Mal, wenn sie das Mega-Burning-Event durchlaufen, bis zu zwei zusätzliche Bonuslevel erreichen.

Dieses Update bietet auch eine Reihe von Möglichkeiten für neue Spieler, sich mit den Systemen und Inhalten des Spiels vertraut zu machen und sie direkt in die Tat umzusetzen. Ab Level 10 werden neue Charaktere für das Abschließen von Missionen belohnt. Neue Benutzer können legendäre Gegenstände durch Schatzkisten aufrüsten und schmücken. Darüber hinaus können sowohl neue als auch wiederkehrende Spieler bei der erstmaligen Verwendung der Zahlungsoption zahlreiche Bonusgegenstände für sich nutzen.

Zu den Magical-Land-Events zum dritten Geburtstag von MapleStory M gehören:

Crafting Merry-Go Round Event: Die Spieler können in Dungeons nach Materialien suchen, ihre Karussells auf vier Ränge verbessern und ihren ganz eigenen, maßgeschneiderten Stuhl mit der Möglichkeit erhalten, einen schicken Stuhl zu erhalten.

Magical Land Parade Event: Alle Spieler, die sich während des Events einloggen, erhalten einen All-Time-Buff für alle Charaktere in der Welt, in der der Buff aktiviert ist.

Coin Drop Event: Während des Events haben die Spieler bei jeder Jagd die Chance auf einen Coin Drop, bei dem sie Gegenstände im Magical Land Coin Shop kaufen können.

Jumping Cloud Cat Event: Spezielles Spiel, in dem die Spieler auf einer Wolkenkatze navigieren, um Blasen zu essen, und so Münzen gewinnen können.

Ankleidezimmer von Angelic Buster: Spezielle Stoffe, die während des Events fallengelassen werden, können mit einem NPC ausgetauscht werden, um ein Kleid zu kreieren. Die Spieler können während des gesamten Events auch das Aussehen ihrer Stilgegenstände anpassen.

Angelic Buster's Concert Hall: Spieler können zusätzliche EXP erhalten, wenn sie Angelic Buster's Concert Hall besuchen, in der Benutzer ihre Lieder hören können.

Water Splash Event: Alle Spieler erhalten drei Freikarten für dieses Minispiel, bei dem Spieler für das Ausweichen verschiedener Gegenstände in einer festgelegten Zeit belohnt werden.

Mr. Kim's Gift Event: Charaktere über Level 100 erhalten ein Überraschungsgeschenk, wenn sie mit Mr. Kim interagieren und Inventar hinzufügen. Dieses Geschenk ist auf einmal pro Account limitiert.

Sunshine Point Event: Beim Verzehr von Kristallen erhalten die Spieler Sonnenpunkte, die ihnen durch das Erfolgssystem zusätzliche Belohnungen bieten.

Clash! Slimeshot Event: Ein Minispiel-Wettbewerb, bei dem die Spieler gegeneinander im Ballonschießen antreten. Er ist in jedem Vergnügungspark verfügbar.

MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten. MapleStory M erreichte schnell 10 Millionen Downloads innerhalb von 100 Tagen nach der weltweiten Markteinführung und feierte kürzlich sein 2-jähriges Jubiläum mit 16 Millionen Downloads weltweit.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende Kompetenz im Bereich kostenloser Online-Spiele und Live-Support. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon"), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln.

