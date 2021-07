DJ RWI: Belebung in Europa lässt den Containerumschlag steigen

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Juni saisonbereinigt um 1,1 Punkte von revidiert 125,3 auf 126,4 gestiegen. "Angesichts der bereits hohen Auslastung der Kapazitäten wird der Umschlag nur noch leicht ausgeweitet", erklärte das RWI. "Die Kapazitäten im Containerhandel sind derzeit hoch ausgelastet", betonte Konjunkturchef Torsten Schmidt. "Dementsprechend dürfte der Welthandel noch einige Zeit anfällig für Störungen bleiben."

Der Zuwachs verteile sich relativ gleichmäßig auf die Weltregionen. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, habe einen bedeutenden Anteil an dem Anstieg des Containerumschlags. Er ist laut den Angaben im Juni gegenüber dem Vormonat von revidiert 116,8 auf 118,4 etwas stärker gestiegen als der Gesamtindex. In den chinesischen Häfen sei der Umschlag gegenüber dem Vormonat nach einem vorübergehenden Rückgang wieder ausgeweitet worden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2021 06:31 ET (10:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.