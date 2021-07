NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Die Nettozinseinnahmen hätten den Abwärtstrend im zweiten Quartal gebrochen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn sei deutlich besser als erwartet ausgefallen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 02:20 / ET

