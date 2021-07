Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist viel los an der Börse momentan. In China greift die Regulierungswut der Regierung um sich. Diverse Aktien erleben deswegen eine wahre Berg- und Talfahrt. Der Börsenpunk hat sich die Lage näher angesehen. Quintessenz: In China gibt es nach wie vor jede Menge Chancen. Zum Beispiel durch die Thematik Klimawandel/CO2-Neutralität. Davon profitieren auch Aktien aus anderen Ländern. Der Börsenpunk zeigt sich vor allem von Ørsted und Solaria begeistert. Folgende Aktien werden im Video thematisiert: Cameco (WKN: 882017), Vinci (WKN: 867475), Hochtief (WKN: 607000), LVMH (WKN: 853292), Kering (WKN: 851223), Porsche (WKN: PAH003), IVU Traffic Technologies (WKN: 744850), AGCO (WKN: 888282), John Deere (WKN: 850866), Alibaba (WKN: A117ME), Tencent (WKN: A1138D), Baidu (WKN: A0F5DE), BYD (WKN: A0M4W9), Nio (WKN: A2N4PB), Xpeng (WKN: A2QBX7), Anta Sports (WKN: A0MVDZ), Jardine Matheson (WKN: 869042), Ørsted (WKN: A0NBLH), Vestas (WKN: A3CMNS), Solaria (WKN: A0MU98), 2G Energie (WKN: A0HL8N) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk