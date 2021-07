Wir investieren in das Audio-Geschäft, übernehmen die Website boersenradio.at , werden diese zu einem Audioportal (Content, Hardware, Tipps, Tricks, Spotify-Listen) etc. ausbauen. Die Zusammenarbeit mit der bisherigen Site-Eigentümerin Börsen Radio Network AG wird in diesem Schritt deutlich ausgebaut. Im Magazine wird dann auch ein Podcast-Award für unsere Themen Wirtschaft und Sport ausgerufen werden. Eines unserer beiden Büros wird zum Tonstudio aufgerüstet. Wir starten zudem drei neue Podcasts: - einen Österreichischen Nachhaltigkeitspodcast, dessen erste fünf Beiträge für das übernächste Börse Social Magazine (ET Mitte September) auch für jeweils 1 Seite Print zusammengefasst werden. Dieses Magazine wird ...

