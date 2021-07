Köln (ots) - Die Bereitschaft, die Betroffenen in den Hochwassergebieten in Deutschland durch Spenden zu unterstützen, ist weiterhin außergewöhnlich hoch. Eine Woche nach dem deutschlandweiten Benefiz-Tag der ARD zugunsten der Hochwasser-Opfer, haben hilfsbereite Menschen 71,3 Millionen Euro gespendet.Das Geld geht vollständig an 'Aktion Deutschland Hilft'. In dem Bündnis haben sich 23 Organisationen zusammengeschlossen, darunter der Arbeiter-Samariter-Bund, Arbeiterwohlfahrt International, die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband.Die ARD berichtet in Fernsehen, Radio und den digitalen Medien über die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten und die Verwendung der eingegangenen Spenden vor Ort.Die Spendenaktion der ARD 'Wir halten zusammen' zugunsten der Hochwasser-Opfer läuft gemeinsam mit der 'Aktion Deutschland Hilft' weiter.Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Gabriele MüllerTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4982293