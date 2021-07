Auch zum Franken ermässigt sich der Euro leicht auf 1,0746 von 1,0775 Franken im frühen Handel.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag nach starken US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1862 US-Dollar. Am Vormittag war sie kurzzeitig noch über 1,19 Dollar gestiegen. Auch zum Franken ermässigt sich der Euro leicht auf 1,0746 von 1,0775 Franken im frühen Handel. Derweil schwächt sich auch der Dollar zum Franken ein wenig ab und kostet aktuell noch...

