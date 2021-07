207 Tage nach dem Beginn der Arbeiten und kurz vor der endgültigen Inbetriebnahme ist der neue Riesenakku aus Megapack-Modulen von Tesla im australischen Bundesstaat Victoria in Brand geraten. Erst am vergangenen Mittwoch hatte das Energie-Unternehmen Neoen die nahezu vollständige Fertigstellung ihrer neuen Akku-Anlage, der Victorian Big Battery, mit 300 Megawatt Leistung und 450 Megawattstunden Kapazität verkündet. Die soll in der Lage sein, eine halbe Million Haushalte über eine Stunde lang komplett mit Strom zu versorgen. var embedId = "3c47ff1e723833b0ebfba0ab9b184847"; ...

