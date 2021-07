MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" schreibt zu den aktuellen Wahlumfragen:

Rund jeder Fünfte möchte, mehreren aktuellen Umfragen zufolge, am liebsten Olaf Scholz als Bundeskanzler haben. Der SPD-Kandidat überholt damit CDU-Konkurrent Armin Laschet. Für diese Entwicklung gibt es zwei maßgebliche Gründe. Grund eins ist Armin Laschet. Also seine sprichwörtliche Wolkigkeit - viel reden, aber nichts Konkretes sagen, sein Drang, Dinge so lange wie möglich in alle Richtungen offenzuhalten anstatt eine Entscheidung zu treffen. Sein bizarrer Kicher-Anfall mitten in der Flutkatastrophe hat ihm eher auch nicht genützt. Grund Nummer zwei ist Olaf Scholz. Auch eher aus der Kategorie "Langweiler", dafür ein solider. Einer, der abwarten kann und Gespür für Timing und Situationen hat. Und dessen Wort im Allgemeinen auch gilt. Ein echter Warnschuss für Laschet und die Christdemokraten. Aber wie bei allen Umfragen gilt natürlich auch hier: Am Abend werden die Hühner gezählt./al/DP/eas