Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann in den letzten fünf Handelstagen mehr als 100 Indexpunkte gutmachen und erobert damit auch die 3.500-Punkte-Marke zurück. Entgegen unseren Bedenken stellt die 50-Tage-Linie keinen nennenswerten Widerstand dar, DMI in Verbindung mit ADX bestätigen nun, dass der kurzfristige Abwärtstrend zu Ende ist. Die kurzfristigen technischen Indikatoren (Momentum, MACD, etc.) haben wieder auf Kaufen gedreht, nun gilt es zunächst einmal, die 3.500 Punkte zu halten bevor ein Angriff auf das Hoch bei 3.560 Punkte erfolgen kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...