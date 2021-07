Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die wichtigsten US-amerikanischen Konzerne haben in der letzten Woche über ihre Geschäftsverläufe berichtet. Die Ergebnisse fielen vor allem bei den Technologiefirmen überwiegend sehr gut aus. Der globale Aktienmarktindex notiert im Wochenverlauf in EUR moderat positiv (+0,4%). Der S&P 500 stieg in EUR um +0,1%, der Stoxx 600 legte in EUR um +1,6% zu. Der Nikkei 225 stieg in EUR um +0,8%. Der globale Schwellenländerindex erzielte in EUR mit -3,3% eine signifikant negative Performance. Der Ertrag des globalen Emerging Market Index hinkt seit Jahresbeginn sehr stark hinter dem globalen Aktienmarktindex der entwickelten Länder her. Während dieser in EUR um +18,2% anstieg, legte der globale Schwellenländerindex in EUR nur um +3,2% zu. Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...