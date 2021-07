Die weltweit wichtigste Kryptowährung Bitcoin hat am Freitagabend einen regelrechten Sprung auf fast 42.000 US-Dollar absolviert und pendelt jetzt bei 41.800 Dollar. Auch Ethereum legt deutlich zu. In einer nahtlosen Bewegung hat der Bitcoin am Freitagabend ab 22 Uhr MESZ bei rund 39.100 Dollar beginnend einen Anstieg bis auf 41.780 Dollar am Samstagmorgen um 1 Uhr MESZ hingelegt. In diesem Gefolge legte der Kryptomarkt insgesamt um rund fünf Prozent zu. Das ergibt sich aus Daten von Coinmarketcap. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags liegt der Bitcoin weiterhin um 41.800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...