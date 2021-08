Der 44-Jährige ist ein ausgewiesener Finanzspezialist. Von 2003 bis 2021 war er in verschiedenen Funktionen für die Basellandschaftliche Kantonalbank tätig.Schwyz - Die durch den Bankrat eingeleitete Suche nach einer Nachfolge für Erwin Suter konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Michel Degen wird per 01.01.2022 bei der SZKB die Funktion als CFO übernehmen. Der 44-Jährige ist ein ausgewiesener Finanzspezialist. Von 2003 bis 2021 war er in verschiedenen Funktionen für die Basellandschaftliche Kantonalbank tätig. Er startete als Mitarbeiter im Risk...

