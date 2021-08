DJ Seehofer: Konsequente Corona-Kontrollen und empfindliche Bußgelder

BERLIN (Dow Jones)--Zum Start der Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland an diesem Sonntag hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) konsequente Kontrollen und empfindliche Bußgelder bei Verstößen angekündigt. "Wer nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Bundes- und Landespolizei arbeiten hier Hand in Hand", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". An den Binnengrenzen werde es Stichproben geben, um kilometerlange Staus mitten im Urlaubsverkehr zu verhindern, so der Minister. "Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen wird jeder kontrolliert, ohne Ausnahme."

Zugleich sprach sich Seehofer dagegen aus, mit weiteren Maßnahmen den Druck auf Impfverweigerer zu erhöhen: "Wir haben bislang ein gut funktionierendes Prinzip für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Daran sollten wir festhalten. Ich halte auch nichts davon, direkten oder indirekten Druck auszuüben, was die Impfung angeht." Viele Menschen könnten sich gar nicht impfen lassen, auch aus medizinischen Gründen. Das müsse man berücksichtigen.

Seehofer kritisierte in diesem Zusammenhang Überlegungen zu einer Impfpflicht: "Wir sollten die Bevölkerung nicht mit dem ständigen Gerede über eine mögliche Impfpflicht verunsichern. Die Impfung muss für alle freiwillig bleiben. Das haben wir von Anfang an gesagt und das müssen wir auch halten. Ich hielte es für fatal, wenn man wegen fehlender Impfung vom Arbeitgeber oder einer Versicherung benachteiligt würde. Davor kann ich nur dringend warnen." Er sei aber dafür, noch stärker als bisher für die Impfung zu werben, so Seehofer. "Sie ist der einzige Weg, der uns aus der Pandemie herausbringt. Ohne eine ausreichende Impfquote in der Bevölkerung hüpfen wir nur von Welle zu Welle."

