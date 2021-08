Eine südkoreanische Universität kauft ihren Studierenden und Mitarbeitenden deren Ausscheidungen ab. Mit einer eigenen Digitalwährung wird die Toilettennutzung vergütet. Die Fäkalien werden zur Stromversorgung eines Gebäudes verwendet. Am südkoreanischen Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), einer der vier öffentlichen Universitäten des Landes, hat Cho Jae-weon, Professor für Stadt- und Umwelttechnik, eine umweltfreundliche Toilette entwickelt, die die Exkremente ihrer Nutzenden zur Erzeugung von Biogas und Dung nutzt. Toiletteninhalt wird zur Stromerzeugung verwendet Über eine Vakuumpumpe leitet die ...

