DJ Prosiebensat1 will mit ARD und ZDF nicht kopieren

HAMBURG (Dow Jones)--Rainer Beaujean, Vorstandschef des Medienkonzerns Prosiebensat1, will trotz einer angekündigten Informationsoffensive nicht in direkte Konkurrenz zu öffentlich-rechtlichen Sendern treten. "Wir werden ARD und ZDF nicht kopieren, wir haben eine andere Zielgruppe und einen anderen Ansatz", sagte er dem Magazin "Spiegel". 2023 will das Unternehmen mit einer 60-köpfigen Redaktion selbst produzierte Nachrichten senden. Ob der Senderverbund bis dahin in der Lage wäre, auch eine mehrstündige Sondersendung bei Naturkatastrophen auszustrahlen, will Beaujean "nicht garantieren".

Neben Prosiebensat1 kündigte auch dessen wichtigster Konkurrent RTL in den vergangenen Monaten mehr Informationsprogramme an, außerdem bahnt sich eine Fusion zwischen dem Sender und dem Hamburger Magazin-Verlag Gruner + Jahr an. Beaujean sieht den Schritt kritisch: "Das wird mit Sicherheit ein sehr schwieriges Unterfangen", sagte er. "Was man für eine Zeitung oder Zeitschrift aufbereitet, lässt sich nicht einfach so ins Fernsehen oder in die digitale Welt übertragen." Die Strategie von RTL passe deshalb auch nicht zu Prosiebensat1: "Ich möchte keine Zeitungen kaufen", so Beaujean.

August 01, 2021 08:31 ET (12:31 GMT)

