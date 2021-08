von Stefan Rullkötter, Euro am SonntagIch wende mich an Sie wegen der Steuertipps für Anleger in Ausgabe 22/2021. Hier ging es unter anderem auch um Börsianer, die zweifeln, ob die 25-prozentige Abgeltungsteuer oder der persönliche Steuersatz auf Basis des Gesamteinkommens für sie vorteilhafter ist. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...