DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung - Übernahmeofferte lässt Afterpay haussieren

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am ersten Handelstag im August überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem es am Freitag an den Handelsplätzen der Region kräftig nach unten gegangen war. Anleger setzen auf das 1 Billion Dollar schwere Infrastrukturpaket der USA, das möglicherweise in dieser Woche beschlossen wird. Steigende Corona-Infektionszahlen und enttäuschende chinesische Konjunkturdaten werden derweil ignoriert.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 1,9 Prozent auf 27.805 Punkte nach oben. Etwas Unterstützung kommt vom Devisenmarkt, wo der Yen zum Dollar wieder leicht nachgegeben hat, was die Chancen japanischer Unternehmen auf dem Exportmarkt verbessert.

An der Börse in Schanghai gewinnt der Composite-Index 1,5 Prozent. Der am Wochenende veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie sank im Juli auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten, lag aber immer noch im expansiven Bereich. Aktien von Kweichow Moutai steigen nach Vorlage von Halbjahreszahlen um gut 4 Prozent. In Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent vor. Die chinesischen Börsen hatten in den zurückliegenden Wochen heftige Verluste verbucht, nachdem Peking gegen heimische Unternehmen, vor allem aus dem Technologie- und Bildungssektor, harte regulatorische Maßnahmen ergriffen hatte.

Um 1,4 Prozent nach oben geht es mit dem S&P/ASX-200 in Sydney. Die Aktie des Fintechs Afterpay springt um rund 22 Prozent. Der US-Finanzdienstleister Square Inc wird das Unternehmen für 29 Milliarden Dollar übernehmen.

In Seoul gewinnt der Kospi nach Handelsbilanzdaten 0,5 Prozent. Die südkoreanischen Exporte haben im Juli Rekordniveau erreicht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.499,10 +1,4% +13,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.804,69 +1,9% -0,6% 08:00 Kospi (Seoul) 3.216,91 +0,5% +12,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.447,92 +1,5% -0,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.198,65 +0,9% -4,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.157,04 -0,3% +11,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.489,81 -0,3% -8,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1871 +0,0% 1,1867 1,1891 -2,8% EUR/JPY 130,25 +0,1% 130,12 130,33 +3,3% EUR/GBP 0,8540 +0,0% 0,8539 0,8516 -4,4% GBP/USD 1,3900 +0,0% 1,3898 1,3964 +1,6% USD/JPY 109,72 +0,1% 109,65 109,59 +6,3% USD/KRW 1151,89 +0,7% 1151,89 1149,63 +6,1% USD/CNY 6,4615 +0,1% 6,4615 6,4607 -1,0% USD/CNH 6,4678 +0,1% 6,4637 6,4635 -0,5% USD/HKD 7,7748 +0,0% 7,7717 7,7734 +0,3% AUD/USD 0,7342 +0,0% 0,7339 0,7385 -4,7% NZD/USD 0,6965 -0,1% 0,6970 0,7001 -3,0% Bitcoin BTC/USD 39.754,26 -3,2% 41.087,26 39.800,76 +36,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,19 73,95 -1,0% -0,76 +51,9% Brent/ICE 74,65 75,41 -1,0% -0,76 +46,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,97 1.814,01 -0,2% -3,05 -4,6% Silber (Spot) 25,50 25,49 +0,0% +0,01 -3,4% Platin (Spot) 1.059,18 1.051,95 +0,7% +7,23 -1,1% Kupfer-Future 4,50 4,48 +0,3% +0,02 +27,5% ===

