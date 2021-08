Umut Sentürk hat die Position des Chief Operating Officer der Properti AG per Juli 2021 übernommen.Horgen - Umut Sentürk hat die Position des Chief Operating Officer der Properti AG per Juli 2021 übernommen. Mit der personellen Verstärkung reagiert Properti auf die hohe Wachstumsdynamik in Folge der geplanten Europa-Expansion sowie dem immer anspruchsvoller werdenden Markt im Ökosystem Wohnen. In der Funktion als COO verantwortet Umut Sentürk als drittes Mitglied der Geschäftsleitung...

