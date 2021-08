SapuraOMV hat den Verkauf ihrer gesamten von der SapuraOMV Upstream (PM) Inc. gehaltenen Anteile an mehreren der malaysischen Halbinsel vorgelagerten produzierenden Assets, an das in Singapur ansässige und an der Londoner Börse notierte unabhängige Öl- und Gas-Unternehmen Jadestone Energy PLC abgeschlossen. Diese produzierenden Assets sind Anteile an den Production Sharing Contracts PM323, PM329 und PM318 sowie AAKBNLP.

