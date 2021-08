DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Markit: PMI in Chinas Industrie sinkt im Juli auf 16-Monats-Tief

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,3 (Juni 51,3) Punkte. Das ist der niedrigste Wert in den vergangenen 16 Monaten, liegt aber immer noch über der Marke von 50 Punkten, die Expansion und Kontraktion voneinander trennt.

Deutscher Einzelhandel im Juni viel höher als erwartet

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich um Juni weitaus besser als erwartet entwickelt. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die preisbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat um 4,2 Prozent und lagen um 6,2 (Mai: minus 1,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen monatlichen Zuwachs von 1,8 Prozent prognostiziert.

Umsatz der Modehändler im Juni erstmals wieder über Vorkrisenniveau

Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland haben im Juni kräftig eingekauft - vor allem Mode, Schuhe und Möbel. Der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren machte im Juni 70,5 Prozent mehr Umsatz als im Mai und lag damit erstmals wieder über dem Vorkrisenniveau, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Geschäfte mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf erzielten demnach fast 10 Prozent mehr Umsatz als im Februar 2020, dem letzten Monat vor der Corona-Krise.

Ifo: Industrie klagt massiv über Materialmangel

Fast zwei Drittel der Industriefirmen in Deutschland klagen über Engpässe und Problemen bei Vorlieferungen als Hindernis für ihre Produktion. Das geht aus der vierteljährlichen Umfrage des Ifo Instituts hervor. Von April bis Juli stieg der Anteil von 45 auf 63,8 Prozent. "Bereits im Vorquartal meldeten die Unternehmen einen Rekordwert, dieser wurde nochmals deutlich übertroffen. Das könnte zu einer Gefahr für den Aufschwung werden", sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Zuvor lag der Spitzenwert einmal bei 20,2 Prozent im dritten Quartal 2018.

US-Senat schließt Arbeit am Gesetzestext zu Infrastrukturpaket ab

Der US-Senat hat kurz vor seiner Sommerpause die Arbeit am Gesetzestext zum historischen Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden abgeschlossen. Eine überparteiliche Senatoren-Gruppe habe den Entwurf fertiggestellt, erklärte der demokratische Senats-Mehrheitsführer Chuck Schumer am Sonntagabend, nachdem die Kammer zu einer verlängerten Wochenendesitzung in Washington zusammenkam. "Ich glaube, dass der Senat dieses Gesetz in wenigen Tagen verabschieden kann", fügte er hinzu.

Ismail Hanijeh bei Wahl als Chef der Hamas bestätigt

Im Gazastreifen ist Hamas-Führer Ismail Hanijeh bei einer Wahl als Chef der radikalislamischen Palästinenser-Organisation bestätigt worden. Er sei ohne Gegenkandidaten wiedergewählt worden, erlärte die Hamas am Montag. Zehntausende Mitglieder hätten an der Abstimmung teilgenommen. Hanijeh ist seit 2017 Anführer des politischen Flügels der Hamas. Er lebt im Exil in der Türkei und in Katar.

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Juli +1,40% gg Vorjahr (Juni: +1,49%)

JAPAN

Kfz-Absatz Juli +3,3% gg Vorjahr

SCHWEIZ

Juli Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Juli Verbraucherpreise +0,7% (PROGNOSE: +0,7%) gg Vorjahr

