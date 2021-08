HSBC - Q2 ber EBT 5,56 MRd USD (Prog 4,73) , Erträge 12,52 Mrd (Prog 12,57) Allianz macht im Zuge von Klagen in den USA das Risiko erheblicher Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse aus Vonovia plant neues Angebot für Deutsche Wohnen für 53 EUR/Aktie flatexDEGIRO setzt Wachstum mit über 500tsd Neukunden in 6 Monaten fort - sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen hGears-Gruppe setzt hochprofitablen Wachstumskurs in den ersten sechs Monaten 2021 fort Prosiebensat1 will mit ARD und ZDF nicht kopieren q.beyond verkauft ersten Teil des Colocation-Geschäfts Stabilus S.A.: Organisches Umsatzwachstum von 56% in Q3 - wird etwas optimistischer VW will mit E-Autos in China rasch aufholen (BöZ) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...

