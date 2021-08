Die britische Großbank hat im zweiten Quartal dank einer deutlich besseren Lage bei faulen Krediten deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern stieg auf 5,6 Mrd. $. Im von Corona stark belasteten Vorjahresquartal lag dieser Wert bei 2,6 Mrd. $. Das bereinigte Vorsteuerergebnis zog damit deutlich stärker an, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Wichtigster Grund für den Gewinnanstieg war die Entspannung der Konjunkturlage. Aus diesem Grund konnte die Bank fast 300 Mio. $ an Risikovorsorge auflösen, nachdem die HSBC im zweiten Quartal 2020 fast 4,2 Mrd. $ für den Ausfall von Krediten zur Seite legen musste. Unter dem Strich verdiente die Bank 3,4 Mrd. $ nach knapp 200 Mio. $ vor einem Jahr.



