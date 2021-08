Ein enttäuschender Ausblick von Amazon auf das laufende Quartal sowie einige Kurszielsenkungen von Analysten haben die Aktie am Freitag massiv belastet. Die Handelswoche beendete der E-Commerce-Riese mit einem Abschlag von rund zehn Prozent. So sieht es nun aus charttechnischer Sicht aus.Die Amazon-Aktie hatte es bereits geschafft. Am 6. Juli beendete sie mit dem Bruch des Widerstands am bisherigen Rekordhoch bei 3.554 Dollar die seit September anhaltende Seitwärtsphase. Der Test des Ausbruchsniveaus ...

