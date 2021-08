Das ist ein ungewöhnliches Bild: während vor allem in den USA die Berichtssaison sehr gut verlaufen ist und nun der Optimismus in Sachen Aktien so hoch ist bei Analysten wie seit 18 Jahren nicht mehr, sieht die Lage in Asien ganz anders aus. Das zeigt etwa der Vergleich zwischen den Aktien von Amazon und Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...