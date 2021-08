Über die aktuelle Nachrichtenlage und die aktuelle Situation bei Varta hat DER AKTIONÄR zuletzt eingehend berichtet. Vor den Halbjahreszahlen am 13. August rückt die Charttechnik in den Fokus. Zum Wochenstart attackiert die Aktie das Verlaufshoch vom 23. Juni bei 146,70 Euro. Gelingt ein neues Kaufsignal?Auf die Achterbahnfahrt zwischen Januar und Februar folgte bei Varta eine ausgedehnte Konsolidierungsphase. Zwischen Anfang März und Mitte Mai bewegte sich die Aktie in einer Range zwischen 105 ...

