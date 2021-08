Hamburg (ots) - Aus der Mauritiuskirche (Evangelische Kirche Württemberg) in Reichenbach an der Fils überträgt Bibel TV am 8. August um 13.00 Uhr den feierlichen Gottesdienst anlässlich des Israelsonntags 2021.Pfarrer Heinrich Hofmann leitet diesen Israelgottesdienst nach evangelischer Liturgie. Besondere Gäste, die auf Einladung der 'Internationalen christlichen Botschaft Jerusalems' (ICEJ), einem langjährigen Partner von Bibel TV, angereist sind, gestalten die diesjährige Feier. Der Israelsonntag erinnert an das enge Verhältnis von Christen und Juden. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis im Spannungsfeld zwischen Buße und Gedenken. Der Israelsonntag ist Teil des Kirchenjahres in der Evangelischen Kirche Deutschlands und wird elf Wochen nach dem Pfingstfest begangen.Dr. Jürgen Bühler, Präsident der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (engl. Abkürzung ICEJ) hält die Predigt über das jüdische Glaubensbekenntnis "Höre Israel" (Schma Israel, 5. Mose 6,4-5), das Jesus in Markus 12,28-34 als höchstes Gebot bezeichnet.Über die Themen Antisemitismus und Israels Sicherheit spricht Gottfried Bühler, Moderator der Israel-Sendung FASZINATION ISRAEL, mit dem deutsch-israelischen Publizisten und ehemaligen Pressesprecher der israelischen Armee (IDF), Arye Aruz Shalicar. Lobpreissängerin Vesna Bühler bereichert den Gottesdienst durch musikalische Beiträge. Die Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Attila Kalman.Sonntag, 08. August, 13.00 - 14.00 Uhr:IsraelgottesdientWeiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.dePressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4983372