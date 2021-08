Gazit will Atrium zur Gänze: Atrium European Real Estate habe ein Angebot von Gazit Globe Limited zum Erwerb des gesamten, noch nicht in Besitz von Gazit befindlichen Aktienkapitals, zu einem Preis von 3,35 Euro per Aktie, erhalten, teilt der Immo-Entwickler mit. "Ein unabhängiger Ausschuss des Board of Directors wird das Angebot begutachten und einer Überprüfung unterziehen", heißt es seitens Atrium.

