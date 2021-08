Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia rechnet mit einer raschen Entscheidung der Finanzaufsicht BaFin zur neuen Übernahme-Offerte für den kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen. "Wir erwarten die Entscheidung der BaFin in dieser Woche", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Montag in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

